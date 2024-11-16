  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с 5-летием: «Вместе мы воспитаем будущих Овечкиных и олимпийских чемпионов, уверен. Все только начинается»
8

Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с 5-летием: «Вместе мы воспитаем будущих Овечкиных и олимпийских чемпионов, уверен. Все только начинается»

Роман Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с пятилетием.

«От всей души поздравляю с юбилеем тульских болельщиков и всех, кто болеет за «Академию Михайлова». Очень важно развивать хоккей.

Проделана огромная работа, но все только начинается. Я уверен, что вместе мы воспитаем будущих Овечкиных, чемпионов мира и олимпийских чемпионов», – сказал главный тренер СКА, вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Академии Михайлова»
logoСКА
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoМХЛ
logoРоман Ротенберг
logoАкадемия Михайлова
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина для развития хоккея: «Работа по популяризации важна. Можем попробовать создать команду»
6425 октября, 08:26
Широков о самом популярном человеке в российском хоккее: «Ротенберг. Его пресс‑конференции разрывают информационное пространство»
2418 октября, 15:22
Ротенберг о 39-летии Овечкина: «Саша всегда был патриотом. Подтверждение – не только игра за Россию и три золота ЧМ, но и работа с подрастающим поколением. Желаю здоровья и новых рекордов»
417 сентября, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Якупов вернулся в «Авангард» до конца сезона. Форвард будет играть под 65-м номером
112 минут назадФото
«Торпедо» проиграло 3 из 6 последних матчей. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
524 минуты назад
У «Локомотива» 12 побед в 13 последних матчах. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
1043 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Торпедо», «Лада» уступила «Металлургу» по буллитам, «Авангард» победил «Нефтехимик»
14845 минут назад
Звягин о Каблукове: «Поможет «Авангарду» не только на льду, но и обрести уверенность ребятам, будет наставником для молодежи. Он хороший человек и лидер»
6сегодня, 16:12
Майоров о СКА: «Останутся без плей‑офф – будет сенсация. Все зависит от игроков, тренерского штаба»
10сегодня, 16:01
Думбадзе о жизни на 30 000 в месяц: «Можно, если ты один, нет семьи, живешь на базе, где есть питание. Если у тебя семья, ребенок и один доход – в нынешних реалиях невозможно»
7сегодня, 15:27
НХЛ. «Бостон» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» – «Баффало», «Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Тампа» – с «Нью-Джерси», «Миннесота» против «Далласа»
14сегодня, 15:20
Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»
40сегодня, 14:57
Якупов обменян в «Авангард». «Куньлунь» получит 40 млн рублей и отдаст права на Оттенбрайта (Алексей Шевченко)
53сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 0:1 с «Автомобилистом»: «Было видно, что игра идет до гола – забил не «Адмирал». Моменты были, но не довинтили, удаление сыграло решающую роль»
сегодня, 15:49
Заварухин об 1:0 с «Адмиралом»: «Автомобилист» боялся контратак, настраивались на это. Не было халатности к опасным моментам, ошибки подчистил вратарь»
1сегодня, 15:12
Звягин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Наступили на свои грабли. Говорили о контратаках соперника, в итоге пропустили первыми. От Спунера ждали другого при игре 5 на 5»
9сегодня, 14:42
Леонтьев о 2:3 от «Авангарда»: «Перед голом Буше было положение вне игры. Судейские решения не обсуждаю, не хочу нарваться на штрафы. Говорю то, что видел со своего телефона»
3сегодня, 14:32
Потапов о нестабильных результатах СКА: «Они не могут забить первыми. Соперник начинает матч с форы, а им приходится рисковать, переходить на игру в три звена»
1сегодня, 13:59
Максим Рыбин: «Ничушкину нужно время на адаптацию. Надеюсь, проблемы остались позади. Если это повторится, дорога в НХЛ ему будет закрыта»
3сегодня, 12:58
Потапов об идеальном тренере для «Авангарда»: «Человек, который держит все в ежовых рукавицах. Среди россиян сейчас трудно рассматривать кандидатуры. Не стоит менять шило на мыло»
3сегодня, 11:59
«Ак Барс» выложил фото Рахимова и Гатиятулина: «Главный тренер «Рубина» поздравил после победы над СКА 🤝»
2сегодня, 11:52Фото
Федор Канарейкин: «Хотелось бы вернуться на Олимпиаду, Кубки Канады, юниорские и молодежные чемпионаты мира. То, что мы в этом ограничены, не есть хорошо»
3сегодня, 10:59
«Европа как флюгер вращается, куда ветер дует. А сейчас он дует в наши паруса». Плющев о возможном возвращении России на турниры
сегодня, 10:43