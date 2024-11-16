Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с 5-летием: «Вместе мы воспитаем будущих Овечкиных и олимпийских чемпионов, уверен. Все только начинается»

Роман Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с пятилетием.

«От всей души поздравляю с юбилеем тульских болельщиков и всех, кто болеет за «Академию Михайлова». Очень важно развивать хоккей.

Проделана огромная работа, но все только начинается. Я уверен, что вместе мы воспитаем будущих Овечкиных , чемпионов мира и олимпийских чемпионов», – сказал главный тренер СКА , вице-президент ФХР Роман Ротенберг.