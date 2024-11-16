Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с 5-летием: «Вместе мы воспитаем будущих Овечкиных и олимпийских чемпионов, уверен. Все только начинается»
Роман Ротенберг поздравил «Академию Михайлова» с пятилетием.
«От всей души поздравляю с юбилеем тульских болельщиков и всех, кто болеет за «Академию Михайлова». Очень важно развивать хоккей.
Проделана огромная работа, но все только начинается. Я уверен, что вместе мы воспитаем будущих Овечкиных, чемпионов мира и олимпийских чемпионов», – сказал главный тренер СКА, вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Академии Михайлова»
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