Майоров о СКА: «Останутся без плей‑офф – будет сенсация. Все зависит от игроков, тренерского штаба»

Борис Майоров считает, что СКА выйдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела 6 поражений в 7 последних матчах регулярного чемпионата. СКА занимает третью позицию в таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 28 играх.

– Ситуация в СКА исправится?

– На этот вопрос не бывает точного ответа. Все зависит от игроков, тренерского штаба. Надо быть внутри команды, чтобы понимать все процессы и предпринимать меры. Я, находясь в Москве, понятия не имею, что у них там в Санкт‑Петербурге.

– Вы бы хотели, чтобы СКА вышел в плей‑офф?

– Кто выйдет – тот и выйдет. Я слежу за «Спартаком », это мой родной клуб. Остальные клубы – постольку‑поскольку. Если СКА останется без плей‑офф, это будет сенсация. Но я не думаю, что это случится, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член правления ФХР Борис Майоров.

Ротенберг о 6 поражениях СКА за 7 игр: «Когда 7 матчей выигрывали, почему-то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина»