Первый тренер Овечкина о хет-трике форварда «Вегасу»: «Радует такой запал, надо новый «Ришар Трофи» брать. Хоу в 50 лет забивал, Саша помладше, у него все идет по плану»

Первый тренер Александра Овечкина оценил игру форварда в текущем сезоне НХЛ.

Александр Филиппов, первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона», высказался о хет-трике Александра в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (5:2).

– Вас удивляет, что Александр Овечкин сделал хет‑трик в возрасте 39 лет?

– Ну и что? Что удивительного? Вот и Горди Хоу кому‑то забивал, когда ему за 50 лет вообще было. Конечно же, Саша помладше. Но меня радует, что у него такой запал.

– Овечкин теперь лидирует в снайперской гонке, забив 13 голов в 17 матчах.

– Значит, надо новый «Морис Ришар Трофи» брать. Настроился хорошо, подготовился к сезону. И все у него идет по плану.

– В детстве у Александра было двужильное здоровье? Вы это замечали?

– Конечно. Замечательный был крепыш! И у него есть в кого. И мама замечательная, и папа, и брат Мишка тоже крепенький. Овечкины все такие. Сильная генетика!

– Этим летом вы пересекались?

– Нет, в этот раз не было возможности.

– Смотрите матчи «Вашингтона»?

– Конечно, когда могу. Получаем огромное удовольствие от того, как играет Саша.

– Как вы думаете, Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки?

– Знаете, как говорят? Загад не бывает богат. Очень хорошая поговорка. А в спорте говорить под руку вообще не рекомендуется. Даже когда один гол до Гретцки останется! Будет видно, и будем смотреть, как у него пойдет, – сказал Филиппов.

🎩🎩🎩 Первый хет-трик Овечкина за 2 года – против «Вегаса»! До Гретцки – уже меньше 30 шайб