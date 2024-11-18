Овечкин в 176-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 13 дублей
Александр Овечкин в 176-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:2).
В активе 39-летнего нападающего стало 13 шайб в 17 играх в текущем сезоне при 23 очках.
Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 176-м матче за карьеру в рамках регулярок. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).
Овечкин забил 864-й и 865-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 29 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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