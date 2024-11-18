Овечкин в 176-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 13 дублей

Александр Овечкин в 176-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Вегасом » (5:2).

В активе 39-летнего нападающего стало 13 шайб в 17 играх в текущем сезоне при 23 очках.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 176-м матче за карьеру в рамках регулярок. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Овечкин забил 864-й и 865-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 29 шайб