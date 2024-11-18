Куик про 2:0 с «Сиэтлом»: «Это показатель того, как парни играют в защите. «Рейнджерс» отлично оборонялись. Был длинный перелет, мы не усложняли ситуацию»

Джонатан Куик похвалил игру «Рейнджерс» в обороне после победы над «Сиэтлом».

Клуб из Нью-Йорка одержал гостевую победу со счетом 2:0 в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

38-летний вратарь отразил все 24 броска соперника и сыграл на ноль во 2-м матче подряд.

«Это говорит о том, как парни играют в защите. В субботу у нас был длинный перелет через всю страну, была смена часовых поясов и так далее.

Мы не усложняли ситуацию. Мы отлично оборонялись, получили всего один штраф. За счет этого мы предоставили себе отличную возможность выиграть», – сказал Куик.

Куик сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска «Сиэтла». Вратарь «Рейнджерс» вышел на 18-е место в истории НХЛ по играм на ноль (62), обогнав Броду