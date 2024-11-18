Овечкин стал 1-й звездой матча с «Вегасом»: 1-й хет-трик в сезоне, 5 бросков и «+3» за 14:53

Александр Овечкин стал 1-й звездой матча с «Вегасом».

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:2).

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».

Сегодня Овечкин (14:53, 0:46 – в единственном у «Кэпиталс» большинстве, которое сам и реализовал) завершил игру с полезностью «+3».

В его активе 5 бросков в створ (еще 3 – не в створ), 1 блок и 1 силовой прием. Также нападающий допустил 1 потерю и получил малый штраф.

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами