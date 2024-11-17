«Северсталь» проиграла 4-й матч подряд, уступив «Витязю» (1:7). Команда Козырева перебросала соперника 33:18, время в атаке – 21:26 против 7:19
«Северсталь» проиграла четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева крупно уступила «Витязю» (1:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Северсталь» перебросала соперника 33:18 и больше проводила времени в чужой зоне – 21:26 против 7:19.
Прежде череповчане уступили минскому «Динамо» (1:3), «Витязю» (0:2) и «Спартаку» (1:4).
«Северсталь» имеет в активе 30 баллов в 26 матчах и находится на седьмой строчке в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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