Козырев о поражении 1:7 от «Витязя»: «Комментировать нечего. «Северсталь» безоговорочно уступила, по всем статьям»
Андрей Козырев заявил, что «Северсталь» проиграла «Витязю» по всем статьям.
Череповчане уступили 1:7 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение подряд для «Северстали».
«Комментировать нечего. Мы безоговорочно уступили сопернику, по всем статьям», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
«Северсталь» проиграла 4-й матч подряд, уступив «Витязю» (1:7). Команда Козырева перебросала соперника 33:18, время в атаке – 21:26 против 7:19
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Северстали»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости