Бучельников идет в топ-3 гонки бомбардиров КХЛ. У форварда «Витязя» 1+2 с «Северсталью», в сезоне – 26 очков в 27 матчах
Дмитрий Бучельников набрал три очка в матче с «Северсталью».
«Витязь» переиграл череповецкую команду (7:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард подмосковного клуба Дмитрий Бучельников забил гол, сделал две передачи и провел на льду 16:13 (3:39 – в большинстве) в этом матче.
21-летний хоккеист продлил результативную серию до трех встреч.
В общей сложности в этом сезоне Бучельников отметился 26 (8+18) баллами в 27 матчах чемпионата.
Он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров КХЛ, уступая лишь Максиму Шабанову и Никите Гусеву (оба 27 очков)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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