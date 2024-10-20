Свечников забил 1-й гол в сезоне НХЛ, набрав 1+1 с «Сент-Луисом» при 8 бросках и 4 минутах штрафа за стычку после сирены. У него 4 очка в 4 играх

Андрей Свечников забил 1-й гол в сезоне НХЛ, набрав 1+1 с «Сент-Луисом».

Форвард «Каролины» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его признали третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Блюз» (3:4).

В активе 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) балла в 4 играх в сезоне.

Сегодня Свечников (19:38, 2:34 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 8 бросками в створ и 1 силовым приемом.

Также Андрей получил 4 минуты штрафа за участие в стычке после финальной сирены. Две минуты ему дали за удар клюшкой Роберта Томаса, еще две – за выяснение отношений с Брэйденом Шенном.