Максим Мамин: «Играть в «тики-таку» нелегко. Хоккей – быстрый вид спорта, плотный, где мало свободного пространства»
Максим Мамин отметил, что игра ЦСКА налаживается.
В четверг ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.
– Расскажите про хоккейную «тики-таку», которую мы видели у вас в большинстве против «Локомотива», там было много комбинаций в одно касание. Это была такая специальная установка или среди ребят так задумали?
– Играть в «тики-таку» нелегко. Хоккей – быстрый вид спорта, плотный, где мало свободного пространства. Поэтому все получается в моменте, так и произошло.
– Что скажете по игре ЦСКА в целом? Можно ли сказать, что игра налаживается потихоньку?
– Да, налаживается. Будем надеяться, что дальше будем играть еще лучше, – сказал нападающий ЦСКА Максим Мамин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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