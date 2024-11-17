Максим Мамин отметил, что игра ЦСКА налаживается.

В четверг ЦСКА обыграл «Локомотив » со счетом 2:0.

– Расскажите про хоккейную «тики-таку», которую мы видели у вас в большинстве против «Локомотива», там было много комбинаций в одно касание. Это была такая специальная установка или среди ребят так задумали?

– Играть в «тики-таку» нелегко. Хоккей – быстрый вид спорта, плотный, где мало свободного пространства. Поэтому все получается в моменте, так и произошло.

– Что скажете по игре ЦСКА в целом? Можно ли сказать, что игра налаживается потихоньку?

– Да, налаживается. Будем надеяться, что дальше будем играть еще лучше, – сказал нападающий ЦСКА Максим Мамин .