Тарасенко сделал передачу в 3-м матче подряд. Безголевая серия форварда «Детройта» – 11 игр
Владимир Тарасенко отметился результативной передачей в 3-м матче подряд.
Форвард «Детройта» выступил одним из ассистентов при единственной шайбе своей команды в матче с «Лос-Анджелесом» (1:4).
В текущем сезоне у 31-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 16 играх при полезности «минус 4». Текущая безголевая серия – 11 игр.
Сегодня Тарасенко (14:14, «минус 1») дважды бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Детройта»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости