Тарасенко сделал передачу в 3-м матче подряд. Безголевая серия форварда «Детройта» – 11 игр

Владимир Тарасенко отметился результативной передачей в 3-м матче подряд.

Форвард «Детройта » выступил одним из ассистентов при единственной шайбе своей команды в матче с «Лос-Анджелесом » (1:4).

В текущем сезоне у 31-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 16 играх при полезности «минус 4». Текущая безголевая серия – 11 игр.

Сегодня Тарасенко (14:14, «минус 1») дважды бросил в створ и 1 раз мимо, а также применил 1 силовой прием.