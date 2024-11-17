Сорокин проиграл 3-й матч подряд, отбив 24 из 27 бросков «Сиэтла»

Илья Сорокин отразил 24 броска из 27 в матче с «Сиэтлом» (2:3).

Вратарь «Айлендерс » потерпел третье поражение подряд.

Всего в 11 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 4 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,7.