Сорокин отразил 38 из 42 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча, несмотря на поражение
Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча.
«Айлендерс» проиграли «Ойлерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 10 играх в текущем сезоне у Сорокина 4 победы и 6 поражений (из них 3 – за пределами основного времени).
В среднем он отражает 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,66.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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