Сорокин отразил 38 из 42 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча, несмотря на поражение

Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча.

«Айлендерс » проиграли «Ойлерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 10 играх в текущем сезоне у Сорокина 4 победы и 6 поражений (из них 3 – за пределами основного времени).

В среднем он отражает 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,66.