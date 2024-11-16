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  • Василий Каменев о драке Деанджело и Дыняка: «Тони приехал из НХЛ, где лучшие игроки, решил показать свое «я». Не надо перебарщивать, может наступить момент, когда в СКА устанут прощать»
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Василий Каменев о драке Деанджело и Дыняка: «Тони приехал из НХЛ, где лучшие игроки, решил показать свое «я». Не надо перебарщивать, может наступить момент, когда в СКА устанут прощать»

Василий Каменев высказался о драке Энтони Деанджело с Никитой Дыняком.

«Ак Барс» выиграл матч против СКА в овертайме со счетом 3:2. 

Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело. Хоккеист «Ак Барса» завалил соперника на лед в этой потасовке.

– Зачем Тони, находясь на скамейке, ударил клюшкой соперника, за что получил первый штраф?

– Эмоции захлестнули. Дыняк играл против Тони жестко, пару раз припечатал. Деанджело приехал из НХЛ, где лучшие хоккеисты, ему обидно, все понятно, решил показать свое «я».

Но это, конечно, нарушение дисциплины. Думаю, будет разбор полетов, Роман Ротенберг укажет Тони на ошибку. Так-то он классный игрок, ведущий, потом забил, еще второй гол организовал.

– Не каждый в СКА может позволить вести себя так, как Деанджело.

– Ну, с лидеров, конечно, особый спрос, и к ним другое отношение. Большому мастеру что-то прощается, потому что он приносит пользу на площадке.

Но лучше с таким поведением не перебарщивать, потому что может наступить момент, когда устанут прощать, – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.

«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoАк Барс
logoСКА
драки
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoНикита Дыняк
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