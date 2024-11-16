Ротенберг об игре с «Ак Барсом»: «Драматургия интересна болельщикам, такие игры поднимают рейтинг хоккея. Все будут счастливы на «Матч ТВ», рекламодатели придут»

Роман Ротенберг оценил игру с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) с точки зрения драматургии.

СКА проигрывал к началу 58-й минуты со счетом 0:2, однако перевел игру в овертайм за 22 секунды до завершения третьего периода. В овертайме победный для «Ак Барса » гол забил Кирилл Семенов.

– Хочется спросить с точки зрения драматургии, развязки матча – это была самая крутая игра для СКА?

– Ну, знаете, я вспоминаю игру во время пандемии, когда был Дмитрий Квартальнов главным тренером в «Ак Барсе». Тогда у нас все заболели, мы тоже сыграли, кстати, 2:2. Там по буллитам проиграли.

Ну, по вот таким матчам, что мы играем с «Ак Барсом» – да, это один из... Но та первая игра была еще в этом смысле интереснее, потому что там вообще молодые ребята у нас вышли, а у соперника играли звезды. Смогли сравнять, сняли вратаря, и Кузьменко сравнял, тогда тоже Билялов был в воротах.

Вы правильно говорите, драматургия интересна всем болельщикам, такие игры поднимают рейтинг хоккея в целом, все будут счастливы на «Матч ТВ», рекламодатели придут, будут покупать рекламу. Все будут в плюсе. И я думаю, что всем такой хоккей нравится. Дай бог, так будет и дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.