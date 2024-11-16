Плющев о Кузнецове: «Судьи могут специально прибивать его, удаляя в моментах, которые могли бы пропустить. К игрокам СКА просматривается особое внимание арбитров»

Владимир Плющев считает, что судьи предвзято относятся к игрокам СКА.

В пятницу петербургский клуб проиграл «Ак Барсу » (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Матч «Ак Барс» – СКА можно назвать лучшим на неделе. Держал в напряжении в прямом смысле до последней секунды. Мне показалось, что первый гол казанцев получился весьма спорным: во вратарской куча игроков «Ак Барса», которые мешают вратарю СКА.

Главный арбитр, находящийся ближе к воротам, обязан был остановить игру, потому как шайбы не видно – она оказалась вне его контроля. Затем спорное удаление на Яшкине , это ведь «рыбка» с его стороны – даже по телевизору было видно, что он прыгает вперед, и в такой ситуации ошибаться и оставлять СКА втроем – грубая судейская ошибка.

Видно, что СКА возвращает свою игру, спад пройден. Ровно в турнире не играет ни одна команда.

– Видите ли вы причины, почему проигрывал СКА?

– Наверное, это реализация моментов, потому что команда создает достаточно. И дисциплина. Очень много удалений.

СКА на первом месте по штрафным минутам. Если это был бы аутсайдер, было бы понятно. Но петербуржцы забили больше всех, даже с учетом своего спада они все равно на первом месте по количеству голов за матч.

– Есть ли связь с тем, что СКА удаляют больше всех, и что у руководства клуба есть независимая позиция?

– Это очень сложный вопрос. Я, как бывший главный арбитр лиги, могу подтвердить, что эти разговоры в хоккейном мире идут не первый год.

Например, судьи часто удаляют Евгения Кузнецова . Они могут это делать специально? Определенным образом – да. Например, какой-то судья мог посчитать, что его обидел хоккеист в каком-то матче. И остальные судьи в течение какого-то времени начинают его прибивать – то есть учить.

Удалять в пограничных моментах, то, что могли бы пропустить, посчитать за обычный игровой эпизод, которые постоянно происходят на льду. Вообще, просматривается особое внимание арбитров к игрокам СКА , – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.