Леонтьев о 2:3 от «Авангарда»: «Перед голом Буше было положение вне игры. Судейские решения не обсуждаю, не хочу нарваться на штрафы. Говорю то, что видел со своего телефона»
– Перед первым взятием ворот Буше было чистое положение вне игры. Это все видно. Я судейские решения не обсуждаю, так как не хочу нарваться на штрафы. Я говорю то, что видел со своего телефона. Арбитры объяснили это тем, что решения принимает так называемая «военная комната» в Москве.
Ключевой момент в игре – реализация большинства. Для нас несвойственно столько удалений. Не знаю, с чем это связано.
Соперник занимает третье место в лиге по проценту реализации большинства. Это и предопределило исход. Наши парни сражались до конца, неплохо доиграли матч, но нелепые удаления все перекосили. А так – хороший и боевой матч.
– Почему не получалось создавать моменты до третьего периода?
– Соперник был чуть посвежее. У нас хватает сил на все три периода, но нам надо было добавлять максимальные скорости и создавать голевые моменты, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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