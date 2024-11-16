Леонтьев о 2:3 от «Авангарда»: «Перед голом Буше было положение вне игры. Судейские решения не обсуждаю, не хочу нарваться на штрафы. Говорю то, что видел со своего телефона»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Авангарда» (2:3 ОТ).

– Перед первым взятием ворот Буше было чистое положение вне игры. Это все видно. Я судейские решения не обсуждаю, так как не хочу нарваться на штрафы. Я говорю то, что видел со своего телефона. Арбитры объяснили это тем, что решения принимает так называемая «военная комната» в Москве.

Ключевой момент в игре – реализация большинства. Для нас несвойственно столько удалений. Не знаю, с чем это связано.

Соперник занимает третье место в лиге по проценту реализации большинства. Это и предопределило исход. Наши парни сражались до конца, неплохо доиграли матч, но нелепые удаления все перекосили. А так – хороший и боевой матч.

– Почему не получалось создавать моменты до третьего периода?

– Соперник был чуть посвежее. У нас хватает сил на все три периода, но нам надо было добавлять максимальные скорости и создавать голевые моменты, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.