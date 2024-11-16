«Авангард» договорился о контракте с Маклаудом до конца сезона («Чемпионат»)
Нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с «Авангардом».
Как сообщает «Чемпионат», срок соглашения будет рассчитан до конца нынешнего сезона.
Напомним, 18 октября «Барыс» расторг контракт с Майклом Маклаудом.
Нападающий провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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