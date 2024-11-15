Где же новый тренер?

«Авангард» удивляет не только местом в таблице (10-е на Востоке, 20 очков) и отдельными результатами (обыгрывают СКА, проигрывают «Барысу»). Начиная с июля, команда погрязла в вечном обсуждении новостей и странных обстоятельств. За короткий временной отрезок в Омске произошло столько всего необычного, сколько за это время не пережил больше ни один клуб КХЛ .

Последние события особенно впечатляют. Казалось, что «Авангард» все-таки поменяет тренера. Позвали Тодда Рирдена – человека с опытом работы в НХЛ. Уважаемые инсайдеры объявили о договоренностях и представили детали. Все ждали объявления, но Рирден в последний момент отказался. Зато Омск сразу получил усиление в виде 36-летнего нападающего Ильи Каблукова.

Этого мало? Зацените все остальное:

Ниже – основные детали:

● Травм в команде и правда много, но в Омске не унимаются. Осенью туда доехал защитник Алекс Грант, который в последние годы страдает именно из-за проблем со здоровьем. Звездный Владимир Ткачев по-прежнему восстанавливается – в ближайшие месяцы он за «Авангард» не сыграет. Выйдет ли вообще? Многое зависит от перспектив «Авангарда» в борьбе за плей-офф.

● Внутри команды есть и другие совсем скрытые резервы. В сентябре болельщики и команда предвкушали возвращение Рида Буше. Когда дождались, хотя бы на время немного успокоились. Теперь же каждый хочет посмотреть на вратаря Михаила Бердина. Летом «Авангард» отдал за него кучу активов , но Бердин даже не мелькнул в заявке на игры. Он просто все время лечится.

● Игра в атаке – отдельная боль «Авангарда». Меньше Омска (56) за стартовые месяцы регулярки забили только «Лада», «Куньлунь», «Амур» и «Барыс». Если по реализации большинства (25%) «Авангард» идет в тройке лучших, то в равных составах соперники чаще его переигрывают. Для чего же в команду взяли Каблукова, который никогда не набирал больше 16 очков за регулярку?

● Интересно, что тот же Каблуков играл за «Авангард» буквально два сезона назад. Тренд на возвращение бывших игроков вообще особенно актуален для Омска. Кстати, не для всех оно заканчивается успехом. Николай Прохоркин вынужденно стал центром первого звена, а вот Райан Спунер даже выпал из заявки. Спунер набрал 7 (1+6) очков за 10 матчей – и этого оказалось мало.

● Два месяца регулярки «Авангард» продержался во многом на классе Линдена Вея. Он стал центром первого звена и находил взаимопонимание с любыми партнерами. К ноябрю Вей не просто так шел лучшим бомбардиром Омска. Дальше у Вея возникли проблемы в семье – здоровье ребенка важнее карьеры в России. Линден уже подписался с клубом из Швейцарии.

● Антон Курьянов летом подбирал состав «Авангарда» в роли генменеджера. Параллельно он отвечал за работу с нападающими и большинство. Осенью клуб признал селекционные ошибки: Курьянов ушел с основной должности, но остался на скамейке. Сейчас он по-прежнему помогает Звягину на тренировках и во время матчей. Когда-то казалось, что Курьянов даже его заменит.

● Пока же «Авангард» смотрит на рынок тренеров, которые ранее работали в НХЛ. «Матч ТВ» утверждает, что 53-летний Рирден отказался от «Авангарда» из-за семейных обстоятельств. Ранее слухи отправляли в команду Тодда Маклеллана и Жерара Галлана. Они якобы требовали совсем много денег. Вот только назначение любого тренера вряд ли глобально что-то поменяет.

Сезон для «Авангарда» проходит в атмосфере максимальных сложностей. Что же еще произойдет в Омске до завершения регулярки?

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Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко