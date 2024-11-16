Ротенберг о 6 поражениях СКА за 7 игр: «Когда 7 матчей выигрывали, почему-то было меньше журналистов. Победы никому не интересны. Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина»

Роман Ротенберг отметил силу характера СКА, проигравшего «Ак Барсу» в овертайме.

«Это хоккей. Хоккей – игра ошибок. Когда мы семь матчей подряд выигрывали, почему-то на игре было меньше журналистов. Победы никому не интересны.

Этот период нам надо пройти, чтобы победить в Кубке Гагарина. Ни одна команда не проходит весь сезон без поражений. Это невозможно.

И, когда команда борется до конца, как сегодня, когда забрасываем две шайбы за две минуты до конца такой команде, как «Ак Барс », которая вторая по пропущенным в лиге после «Локомотива», мы можем забивать и шесть, и семь голов.

Не надо удаляться. Играя втроем, можно выиграть матч, но это сложно. Сегодня играли четыре минуты втроем против четверых, пятерых игроков соперника. И не пропустили – значит, у команды есть характер.

Пропустили три на три. Это вопрос концентрации. Игрок пошел на риск, но это детали. Главное – убрать удаления. Слава богу, в хоккее по правилам нельзя убрать со льда всех игроков, тогда было бы еще сложнее», – сказал главный тренер СКА .