Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр. У него передача, 0 бросков и «минус 3» за 15:43 против «Анахайма»

Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр.

Форвард «Детройта » остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:6).

При этом он ассистировал Юнатану Берггрену, отличившемуся в большинстве. В текущем сезоне у 32-летнего россиянина 5 (2+3) баллов в 15 играх при полезности «минус 3»

Сегодня Тарасенко (15:48, 1:18 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде) ни разу не бросил в створ или мимо. У него 2 силовых приема, 1 потеря и малый штраф.