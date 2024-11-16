Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр. У него передача, 0 бросков и «минус 3» за 15:43 против «Анахайма»
Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр.
Форвард «Детройта» остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:6).
При этом он ассистировал Юнатану Берггрену, отличившемуся в большинстве. В текущем сезоне у 32-летнего россиянина 5 (2+3) баллов в 15 играх при полезности «минус 3»
Сегодня Тарасенко (15:48, 1:18 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде) ни разу не бросил в створ или мимо. У него 2 силовых приема, 1 потеря и малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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