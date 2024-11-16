У «Питтсбурга» 11 поражений в последних 14 играх. Клуб пропустил больше всех в сезоне НХЛ (77 голов в 19 матчах), разница шайб – худшая в лиге (минус 26)
У «Питтсбурга» 11 поражений в последних 14 матчах.
«Пингвинс» проиграли «Коламбусу» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Пенсильванцы остались без очков в матчах против «Блю Джекетс» впервые с декабря 2019 года.
Команда под руководством Майка Салливана набрала 15 очков в 19 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе. По проценту набранных очков (39,5%) – 8-е.
«Питтсбург» имеет худшие показатели в лиге по числу пропущенных шайб (77 в 19 играх, 4,05 в среднем за игру) и разнице заброшенных и пропущенных шайб (минус 26, 51:77).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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