У «Питтсбурга» 11 поражений в последних 14 играх. Клуб пропустил больше всех в сезоне НХЛ (77 голов в 19 матчах), разница шайб – худшая в лиге (минус 26)

У «Питтсбурга» 11 поражений в последних 14 матчах.

«Пингвинс» проиграли «Коламбусу » (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ . Пенсильванцы остались без очков в матчах против «Блю Джекетс» впервые с декабря 2019 года.

Команда под руководством Майка Салливана набрала 15 очков в 19 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе. По проценту набранных очков (39,5%) – 8-е.

«Питтсбург » имеет худшие показатели в лиге по числу пропущенных шайб (77 в 19 играх, 4,05 в среднем за игру) и разнице заброшенных и пропущенных шайб (минус 26, 51:77).