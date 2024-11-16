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  • «Коламбус» прервал серию из 6 поражений подряд. Клуб обыграл «Питтсбург» в основное время (6:2) впервые с 2019 года
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«Коламбус» прервал серию из 6 поражений подряд. Клуб обыграл «Питтсбург» в основное время (6:2) впервые с 2019 года

«Коламбус» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Питтсбург» (6:2).

«Блю Джекетс» победили «Пингвинс» в основное время в рамках регулярных чемпионатов НХЛ впервые с декабря 2019 года. 

До этой игры пенсильванцы набирали очки в 13 играх подряд против клуба из Огайо (11-0-2). 

В текущем сезоне «Коламбус» имеет в активе 14 очков в 16 играх и занимает последнее место в Столичном дивизионе, при этом опережая «Питтсбург» по проценту набранных очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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