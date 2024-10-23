Галым Мамбеталиев: «Руководство «Барыса» выбрало путь, чтобы играли наши ребята с казахским паспортом, ну и россияне. Считаю, это правильно»
«Разбираем соперника, готовимся, как и все. Было сказано, чтобы была сумасшедшая самоотдача. В принципе, ребята поняли, сражались. Где-то были ошибки, ничего страшного, они у всех бывают.
Главное – желание победить. Беспокоились за физическое состояние из-за перелета. Раскатка прошла в сонном состоянии. Посидели, поговорили, попросили проявить характер. Выиграли на характере, заслуженно.
Наше руководство выбрало путь, чтобы наши ребята играли, с казахским паспортом, ну и российские ребята. Я считаю, это правильный путь.
У нас ребята растут с каждой игрой, прибавляют. У Николишина и Бурдасова образовалась хорошая связка. Есть еще резерв в фарм-клубе», – сказал главный тренер «Барыса» после победы над «Сибирью» (3:1).
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