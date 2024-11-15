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Епанчинцев о поражениях «Сибири»: «Возьмем совковые лопаты и будем разгребать это Г. Все слишком академично, нападающие 4 матча без голов»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Динамо».

«Сибирь» уступила со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– 12 периодов, четыре игры – нападающие без голов. Это самый важный и ключевой момент. Проигрываем в одну шайбу, в овертаймах.

– Не хватило агрессии, всего один бросок с пятака за матч.

– Это заметно, видно, перед каждой игрой это говорится, что нужно туда залезть, под кожу, как угодно.

Есть игроки для этого, которые могут это делать. Слишком все академично.

Сейчас есть пауза. Возьмем совковые лопаты и будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли.

Предстоит серьезная работа, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

У «Сибири» 9 поражений в 10 последних матчах. Команда Епанчинцева уступила «Динамо» (1:2)

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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