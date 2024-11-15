У «Сибири» 9 поражений в 10 последних матчах. Команда Епанчинцева уступила «Динамо» (1:2)

«Сибирь» проиграла четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила «Динамо » (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Носибирский клуб проигал 9 из 10 последних матчей в чемпионате. На этом отрезке, 1 ноября, им удалось обыграть только «Металлург» (4:3).

«Сибирь» набрала 23 очка в 25 матчах и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.