У «Сибири» 9 поражений в 10 последних матчах. Команда Епанчинцева уступила «Динамо» (1:2)
«Сибирь» проиграла четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила «Динамо» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Носибирский клуб проигал 9 из 10 последних матчей в чемпионате. На этом отрезке, 1 ноября, им удалось обыграть только «Металлург» (4:3).
«Сибирь» набрала 23 очка в 25 матчах и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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