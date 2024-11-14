«Мичков проиграл в настольный теннис кому-то из русских из «Филадельфии» и весь день ни с кем не разговаривал. Он очень амбициозен». Фридман про Матвея

Фридман рассказал о реакции Матвея Мичкова на поражение в настольном теннисе.

«Слышал замечательную историю о Матвее Мичкове .

Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из русских в «Филадельфии», что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня.

Он очень амбициозен и хочет делать правильные вещи», – написал инсайдер Эллиотт Фридман .

19-летний нападающий «Филадельфии» набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. Ранее хоккеист пропустил две игры по решению тренера Джона Тортореллы.

За команду выступают еще два россиянина – вратарь Иван Федотов и защитник Егор Замула.