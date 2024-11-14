«Мичков проиграл в настольный теннис кому-то из русских из «Филадельфии» и весь день ни с кем не разговаривал. Он очень амбициозен». Фридман про Матвея
Фридман рассказал о реакции Матвея Мичкова на поражение в настольном теннисе.
«Слышал замечательную историю о Матвее Мичкове.
Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из русских в «Филадельфии», что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня.
Он очень амбициозен и хочет делать правильные вещи», – написал инсайдер Эллиотт Фридман.
19-летний нападающий «Филадельфии» набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. Ранее хоккеист пропустил две игры по решению тренера Джона Тортореллы.
За команду выступают еще два россиянина – вратарь Иван Федотов и защитник Егор Замула.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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