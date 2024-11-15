Бабаев о кричалке про СКА: «Не хочу, чтобы ребенок слышал мат с трибун. Я бы раз предупредил, два, если не слышит – дал бы подзатыльник. Если «Спартак» подговорил фанатов, это метод борьбы»

Шуми Бабаев прокомментировал кричалку в адрес СКА со стороны фанатов «Спартака».

25 октября СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

– Как вы отреагировали на пресс-конференцию Романа Ротенберга?

– Это было выступление человека взбудораженного. На интонации Ротенберга, например, можно вообще не смотреть.

И слова, которые он говорит – это неважно! Важно, что мы видели человека, который жил игрой. Ему было небезразлично!

Каждый тренер должен защищать свою команду. «Спартак» защищал своих болельщиков, потому что фанаты – это наше все, ради них они играют.

Они должны их защищать, должны с ними работать, должны объяснять. Потому что на арене сидят дети, жены наши.

Я не хочу, чтобы ребенок слышал мат с трибун. Если кто-то со мной рядом такое бы себе позволял, я бы его раз предупредил, два предупредил.

Если он не слышит – дал бы ему подзатыльник. Но все равно – это нормально! Надо понимать, что все вовлечены в игру, болельщики тоже завелись.

– А могли подкупить болельщиков?

– Может быть. Это же тоже сообщество, которое должно подпитываться финансово.

Если даже «Спартак» подговорил своих фанатов на кричалки, то это метод борьбы. Это же не запрещено законодательно! «Спартак » регламент не нарушил.

Болельщики должны создавать комфорт для своей команды. Это нормальный процесс, который не должен прекращаться, – сказал агент Шуми Бабаев .