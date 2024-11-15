Бабаев о кричалке про СКА: «Не хочу, чтобы ребенок слышал мат с трибун. Я бы раз предупредил, два, если не слышит – дал бы подзатыльник. Если «Спартак» подговорил фанатов, это метод борьбы»
25 октября СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
– Как вы отреагировали на пресс-конференцию Романа Ротенберга?
– Это было выступление человека взбудораженного. На интонации Ротенберга, например, можно вообще не смотреть.
И слова, которые он говорит – это неважно! Важно, что мы видели человека, который жил игрой. Ему было небезразлично!
Каждый тренер должен защищать свою команду. «Спартак» защищал своих болельщиков, потому что фанаты – это наше все, ради них они играют.
Они должны их защищать, должны с ними работать, должны объяснять. Потому что на арене сидят дети, жены наши.
Я не хочу, чтобы ребенок слышал мат с трибун. Если кто-то со мной рядом такое бы себе позволял, я бы его раз предупредил, два предупредил.
Если он не слышит – дал бы ему подзатыльник. Но все равно – это нормально! Надо понимать, что все вовлечены в игру, болельщики тоже завелись.
– А могли подкупить болельщиков?
– Может быть. Это же тоже сообщество, которое должно подпитываться финансово.
Если даже «Спартак» подговорил своих фанатов на кричалки, то это метод борьбы. Это же не запрещено законодательно! «Спартак» регламент не нарушил.
Болельщики должны создавать комфорт для своей команды. Это нормальный процесс, который не должен прекращаться, – сказал агент Шуми Бабаев.
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