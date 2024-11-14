Черкас о результативности Толчинского в СКА: «Следствие конкуренции – пришли мастера Плотников, Григоренко, Кузнецов. Труднее проявить себя»
Сергей Черкас поделился мнением относительно игры СКА.
Петербургский клуб обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матч Фонбет чемпионата КХЛ.
– Моментов армейцы создают много, игра есть.
Если брать последний матч, когда СКА играл против «Сибири», то там чудеса творили вратари – Костин и Заврагин. И серия буллитов это подтвердила: соперники забили один гол на двоих.
– Некоторые форварды СКА, причем с именами, забивают очень мало. У Толчинского – три шайбы в 24 матчах.
– А это следствие конкуренции, того, что в команду пришли такие мастера, как Плотников, Григоренко, Кузнецов.
Теперь труднее проявить себя. Сергей должен показывать высокий уровень в каждом матче. Я думаю, он преодолеет эту ситуацию, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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