Черкас о результативности Толчинского в СКА: «Следствие конкуренции – пришли мастера Плотников, Григоренко, Кузнецов. Труднее проявить себя»

Сергей Черкас поделился мнением относительно игры СКА.

Петербургский клуб обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матч Фонбет чемпионата КХЛ.

– Моментов армейцы создают много, игра есть.

Если брать последний матч, когда СКА играл против «Сибири », то там чудеса творили вратари – Костин и Заврагин . И серия буллитов это подтвердила: соперники забили один гол на двоих.

– Некоторые форварды СКА, причем с именами, забивают очень мало. У Толчинского – три шайбы в 24 матчах.

– А это следствие конкуренции, того, что в команду пришли такие мастера, как Плотников, Григоренко , Кузнецов .

Теперь труднее проявить себя. Сергей должен показывать высокий уровень в каждом матче. Я думаю, он преодолеет эту ситуацию, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.