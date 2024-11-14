Сергей Коньков: «Кузнецов недооценил КХЛ – думал, что уровень в НХЛ выше. Но все оказалось гораздо сложнее, отсюда необязательные штрафы»

Сергей Коньков считает, что Евгений Кузнецов недооценил уровень КХЛ.

Нападающий СКА набрал 18 (7+11) очков в 22 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он не отметился результативными действиями в четырех последних матчах.

– С чем вы связываете проблемы с дисциплиной и эмоциональным состоянием у Евгения Кузнецова?

– На мой взгляд, эти проблемы связаны с тем, что Евгений недооценил уровень КХЛ .

Приехав в Россию, он думал, что уровень НХЛ намного выше, чем КХЛ, и даже его нынешнее состояние позволит доминировать на фоне других хоккеистов.

Но все оказалось гораздо сложнее, к чему Кузнецов пока так и не адаптировался.

Отсюда обилие необязательных малых и дисциплинарных штрафов, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.