Сергей Коньков: «Кузнецов недооценил КХЛ – думал, что уровень в НХЛ выше. Но все оказалось гораздо сложнее, отсюда необязательные штрафы»
Сергей Коньков считает, что Евгений Кузнецов недооценил уровень КХЛ.
Нападающий СКА набрал 18 (7+11) очков в 22 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он не отметился результативными действиями в четырех последних матчах.
– С чем вы связываете проблемы с дисциплиной и эмоциональным состоянием у Евгения Кузнецова?
– На мой взгляд, эти проблемы связаны с тем, что Евгений недооценил уровень КХЛ.
Приехав в Россию, он думал, что уровень НХЛ намного выше, чем КХЛ, и даже его нынешнее состояние позволит доминировать на фоне других хоккеистов.
Но все оказалось гораздо сложнее, к чему Кузнецов пока так и не адаптировался.
Отсюда обилие необязательных малых и дисциплинарных штрафов, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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