Ротенберг о Казани: «Я был здесь, когда «Ак Барс» выиграл 1-й Кубок Гагарина. Это город с хоккейными традициями. Отличный дворец, лед, воздух – есть все для хоккея высокого уровня»
Сегодня СКА проведет гостевой матч против «Ак Барса».
– СКА выигрывал в Казани Кубок Гагарина в 2015 году. Вчера вы здесь провели тренировку, мы видели ваше видео с голом. Столица Татарстана для вас знаковое место?
– Спасибо за профессиональный вопрос. С утра зашли в раздевалку, сразу же испытали чувство победы в Кубке Гагарина 2015 года. Это сохранилось на всю жизнь, ведь это была наша первая победа в Кубке. Это были теплые воспоминания, от души, до слез.
Это первая победа, которая дала нам возможность двигаться вперед, развиваться. Было очень непросто, мы тогда вытащили полуфинальную серию с ЦСКА с 0-3. После выиграли в Казани – это замечательный хоккейный город.
Я был в Казани, когда «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина. Это город с хоккейными традициями, начиная советским временем и заканчивая эпохой КХЛ. Это лидер по многим показателям, по количеству болельщиков.
То, что было в Татарстане и Казани, многие другие клубы взяли на вооружение. Всегда обращаю внимание на гостевой сектор «Ак Барса», как он болеет. Я всегда показываю видео, как болеют фанаты – всегда полный гостевой сектор.
Мы все вместе работаем над развитием российского хоккея. Конечно, в Казани отличные условия, отличный дворец, лед, воздух – здесь есть все для хоккея высокого уровня.
А еще есть замечательная академия, где развивают детишек. У вас очень сильные ребятишки. Был однажды финал в Кубке Юнисона. Там собрались лучшие команды со всей России, а победил «Ак Барс». Они в упорном финале обыграли команду академии СКА.
Во всех возрастах у «Ак Барса» очень сильные команды, это говорит о том, что идет развитие хоккея. Это самое важное для всех нас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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