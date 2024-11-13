Никита Щитов: «Календарь в КХЛ не доработан – в выходные мало игр или они скучные. Не должно быть больших пауз, и чтобы «Спартак» не играл целый месяц на выезде»

Никита Щитов выразил недовольство календарем КХЛ.

В текущем регулярном чемпионате «Спартак » проведет семь встреч на выезде подряд. Последний домашний матч в этом году у красно-белых состоится 25 ноября.

«Я не припомню, чтобы за всю мою карьеру мы месяц не играли домашних игр. В этом сезоне календарь не доработан, он нуждается в изменениях.

Бывает, в пятницу и в выходные дни скучные игры или их мало. Зато много матчей во вторник и среду. В понедельник тоже много встреч. Люди, причастные к этому, должны доработать календарь. Выходные, праздничные дни, пятницы должны быть наполнены матчами.

Не должно быть у команд больших пауз, например, как у «Салавата » – неделя. Чтобы «Спартак» целый месяц не играл выездные игры. Болельщикам что делать? Им хочется сходить на хоккей и воочию увидеть свой клуб.

Думаю, людям укажут на эти недочеты, и что-то изменится на следующий сезон. Да, стало много игр, время сдвинулось, а календарь до конца не проработали», – сказал экс-защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов .