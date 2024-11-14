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Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее: «Динамолет» – символ единения всех болельщиков»

Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее.

14 ноября хоккейный клуб и авиакомпания «Белавиа» провели презентацию брендированного самолета.

«Представляем вам нереально яркий и стильный «Динамолет» в специальной клубной ливрее. Этот борт – символ единения всех болельщиков «Динамо», где вы #водномзвене с каждым, где бы ни находились. 

Кстати, уже сегодня наша команда отправится на этом судне на выездную серию!» – говорится в сообщении минского «Динамо».

Фото: t.me/hcdinamoby

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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