Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее: «Динамолет» – символ единения всех болельщиков»

Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее.

14 ноября хоккейный клуб и авиакомпания «Белавиа» провели презентацию брендированного самолета.

«Представляем вам нереально яркий и стильный «Динамолет» в специальной клубной ливрее. Этот борт – символ единения всех болельщиков «Динамо», где вы #водномзвене с каждым, где бы ни находились.

Кстати, уже сегодня наша команда отправится на этом судне на выездную серию!» – говорится в сообщении минского «Динамо ».

Фото: t.me/hcdinamoby