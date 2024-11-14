Квартальнов о минском «Динамо» и 1:2 от «Торпедо»: «Белорусы не забили – проиграли. Вновь так происходит. Где остальные ребята? Они должны забрасывать» 

Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Торпедо» (1:2 ОТ).

– Надо забивать. Были моменты. Должны были решить. Белорусы сегодня не забили – проиграли матч. Вновь так происходит.

– Момент с незасчитанной шайбой. Странно все происходило: сначала засчитали, потом отменили.

– Решение приняли в «военной комнате». У них есть все доступы по высоте, значит, не было гола.

– Сегодня наконец-то забросили первыми. Дальше шайба не шла в ворота – что помешало?

– Вратаря не могли переиграть. Таких игр за сезон у нас много. Это мастерство. Опять-таки – белорусы не забили. А где остальные ребята? Они должны забрасывать. Сколько они будут стоять в стороне? Надо оправдывать доверие.

– Показалось, что в овертайме команда играла слишком осторожно.

– Мы больше владели шайбой. Надо было сыграть острее. Хотели сыграть. Но это тоже сложно. Если атаковать [в овертайме], то брать на себя риск. Там была неправильная смена. Надо было поменяться раньше, – сказал тренер минского «Динамо ».