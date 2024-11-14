Квартальнов о минском «Динамо» и 1:2 от «Торпедо»: «Белорусы не забили – проиграли. Вновь так происходит. Где остальные ребята? Они должны забрасывать»
– Надо забивать. Были моменты. Должны были решить. Белорусы сегодня не забили – проиграли матч. Вновь так происходит.
– Момент с незасчитанной шайбой. Странно все происходило: сначала засчитали, потом отменили.
– Решение приняли в «военной комнате». У них есть все доступы по высоте, значит, не было гола.
– Сегодня наконец-то забросили первыми. Дальше шайба не шла в ворота – что помешало?
– Вратаря не могли переиграть. Таких игр за сезон у нас много. Это мастерство. Опять-таки – белорусы не забили. А где остальные ребята? Они должны забрасывать. Сколько они будут стоять в стороне? Надо оправдывать доверие.
– Показалось, что в овертайме команда играла слишком осторожно.
– Мы больше владели шайбой. Надо было сыграть острее. Хотели сыграть. Но это тоже сложно. Если атаковать [в овертайме], то брать на себя риск. Там была неправильная смена. Надо было поменяться раньше, – сказал тренер минского «Динамо».
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