Эрик Линдрос: «Дацюк – фантастический игрок. Мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла»

Эрик Линдрос поделился мнением о Павле Дацюке.

– Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

– Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них – среди лучших.

Он фантастический, просто фантастический игрок – и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы, – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос .