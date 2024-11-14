Эрик Линдрос: «Дацюк – фантастический игрок. Мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла»
Эрик Линдрос поделился мнением о Павле Дацюке.
– Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?
– Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них – среди лучших.
Он фантастический, просто фантастический игрок – и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы, – сказал член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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