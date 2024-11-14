Федор Канарейкин: «Малкин – живая легенда! Это прямой кандидат на вступление в Зал славы после завершения карьеры»
14 ноября перед матчем против «Детройта» в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ.
Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.
«Безусловно, Малкин – звезда нашего, а также и мирового хоккея! Очень сильный центральный нападающий, востребованный, все доказавший, который всегда на виду в НХЛ.
Конечно, поздравим Евгения с этим великим достижением. Пожелаем здоровья и долгих лет карьеры, чтобы еще хорошенько потрудиться.
Малкин – живая легенда! Думаю, что в дальнейшем, после завершения карьеры, это прямой кандидат на вступление в Зал славы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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