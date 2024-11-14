«Питтсбург» подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов: «Футбол – это жизнь»
Евгению Малкину подарили поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА.
14 ноября перед матчем против «Детройта» в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ.
Перед игрой в раздевалке «Пингвинс» россиянину подарили поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА.
«Футбол – это жизнь.
Перед игрой Евгений Малкин получил в подарок поездку на финал Лиги чемпионов в 2025 году!» – говорится в сообщении «Питтсбурга».
Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.
Фото: x.com/penguins
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
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