«Питтсбург» подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов: «Футбол – это жизнь»

Евгению Малкину подарили поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА.

14 ноября перед матчем против «Детройта» в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ .

Перед игрой в раздевалке «Пингвинс» россиянину подарили поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Футбол – это жизнь.

Перед игрой Евгений Малкин получил в подарок поездку на финал Лиги чемпионов в 2025 году!» – говорится в сообщении «Питтсбурга ».

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.

Фото: x.com/penguins