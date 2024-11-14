Кросби и Летанг вручили Малкину позолоченную клюшку в честь 500-й шайбы в НХЛ

«Питтсбург» подарил Евгению Малкину позолоченную клюшку в честь 500 голов в НХЛ.

Торжественная церемония прошла перед матчем против «Детройта».

В ней приняли участие родители Евгения Малкина Владимир и Наталья, а также его сын Никита.

Сидни Кросби и Крис Летанг вручили форварду позолоченную клюшку.

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.

Фото: x.com/penguins