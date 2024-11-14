Фото
9

Кросби и Летанг вручили Малкину позолоченную клюшку в честь 500-й шайбы в НХЛ

«Питтсбург» подарил Евгению Малкину позолоченную клюшку в честь 500 голов в НХЛ.

Торжественная церемония прошла перед матчем против «Детройта».

В ней приняли участие родители Евгения Малкина Владимир и Наталья, а также его сын Никита.

Сидни Кросби и Крис Летанг вручили форварду позолоченную клюшку.

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Александр Овечкин.     

Фото: x.com/penguins

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoКрис Летанг
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
фото
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин извинился за 1:7 с «Далласом»: «Тяжелый вечер для всего города – болельщики увидели очень плохую игру. «Питтсбург» может стать лучше, наша команда мне нравится»
8вчера, 09:02
Он тренировал Овечкина, Малкина и Кросби, а теперь едет спасать «Авангард»
23вчера, 06:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Питтсбург» подарил Малкину поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА: «Футбол – это жизнь»
5 минут назадФото
Веймелка с 49 сэйвами, Рантанен с 3+1 и Таварес с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ
122 минуты назад
Андрей Назаров: «За КХЛ следит весь мир. Важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать лигу»
1037 минут назад
Овечкин – Малкину: «Поздравляю с 500-м голом в НХЛ, это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе»
12сегодня, 07:46
Жирков о Романе Ротенберге: «Знаю его давно. Он очень любит хоккей. Могу сказать только хорошее»
28сегодня, 07:34
КХЛ. «Спартак» сыграет с «Северсталью», ЦСКА против «Локомотива» 
8сегодня, 07:31
Рыбин о СКА: «Там такие мастера, что пять матчей подряд проигрывать это уже перебор»
4сегодня, 06:59
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Торонто», «Питтсбург» – «Детройту», «Каролина» проиграла «Юте»
287сегодня, 05:54
Сергачев забил «Каролине». У защитника лучшее время в «Юте» (24:45) и 3+8 в 16 матчах
7сегодня, 05:16Видео
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в овертайме (3:4), ведя 3:1 к 56-й минуте
10сегодня, 04:02
Ко всем новостям
Последние новости
Экман-Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Он 9-й защитник из Швеции с таким достижением
151 минуту назад
Якубов о драфте в КХЛ: «Никто не будет вкладываться в свои школы, чтобы потом отдать лучших воспитанников. Это может стать мотивацией для отказа от финансирования команд МХЛ и ВХЛ»
2сегодня, 06:48
«Баффало» вернул Раймера. Клуб забрал вратаря с драфта отказов «Анахайма»
3сегодня, 06:34
Дорофеев против «Анахайма»: 9-й гол в сезоне и 4 броска за 14:50
1сегодня, 06:18Видео
Кочетков пропустил 3 шайбы с 18 бросков «Юты» и был заменен на 47-й минуте. Поражение – 1-е за 8 матчей
3сегодня, 05:44
Таварес обогнал Ковальчука по голам (18) в овертаймах и вышел на 5-е место в истории НХЛ. Больше лишь у Овечкина, Кросби, Маршанда и Ягра
1сегодня, 04:58
Кросби сделал 1015-й ассист и идет 14-м в истории НХЛ. До Сакика – 1 передача, до Лемье – 18
3сегодня, 04:42
Дацюк о будущем: «Быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная» 
5сегодня, 01:59
Ротенберг о Галимове: «Играя в «СКА-Неве», Эмиль показывает отличный хоккей. Уверен, будут хорошие предложения» 
6сегодня, 01:44
Квартальнов о минском «Динамо» и 1:2 от «Торпедо»: «Белорусы не забили – проиграли. Вновь так происходит. Где остальные ребята? Они должны забрасывать» 
сегодня, 01:30