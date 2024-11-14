Веймелка с 49 сэйвами, Рантанен с 3+1 и Таварес с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ

Карел Веймелка, Микко Рантанен и Джон Таварес – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Торонто» Джон Таварес с передачей и победным голом в матче против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Микко Рантанен , набравший 4 (3+1) очка в игре с «Лос-Анджелесом» (4:2).

Первая звезда – вратарь «Юты» Карел Веймелка , отразивший 49 из 50 бросков в матче против «Каролины» (4:1).