Андрей Назаров: «За КХЛ следит весь мир. Важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать лигу»
«В Континентальной лиге прекрасный хоккей, интересные матчи, идет усиленная борьба за зону плей-офф. Каждый день мы видим топ-игру, сегодня, например, нас ждет противостояние двух грандов.
За нашей лигой следит весь мир, все хоккейные страны, включая европейский континент и Северную Америку. Так что важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать КХЛ.
Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого.
Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо еще сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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