Андрей Назаров: «За КХЛ следит весь мир. Важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать лигу»

Андрей Назаров считает, что за КХЛ следит весь мир.

«В Континентальной лиге прекрасный хоккей, интересные матчи, идет усиленная борьба за зону плей-офф. Каждый день мы видим топ-игру, сегодня, например, нас ждет противостояние двух грандов.

За нашей лигой следит весь мир, все хоккейные страны, включая европейский континент и Северную Америку. Так что важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать КХЛ .

Сейчас непростое время, те же американцы на слабых ставят крест, а с сильными садятся за стол и разговаривают. Так было испокон веков: сильный «съедает» слабого.

Нам в России, чтобы продолжать быть сильными, надо еще сильнее сплотиться вокруг национального лидера и встать плечом друг к другу. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .