Рыбин о СКА: «Там такие мастера, что пять матчей подряд проигрывать это уже перебор»
Максим Рыбин высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.
13 ноября СКА победил «Сибирь» (1:0 Б) и прервал серию из пяти поражений подряд.
«Я скажу так: важно не так, как команда будет идти по сезону, важно, в каком состоянии, как она будет готова к плей-офф. Потому что там другой накал, другие эмоции.
Поэтому важно будет подходить с холодной головой к плей-офф. Ну а в СКА такие мастера, что пять матчей подряд проигрывать это уже перебор», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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