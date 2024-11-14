Рыбин о СКА: «Там такие мастера, что пять матчей подряд проигрывать это уже перебор»

Максим Рыбин высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.

13 ноября СКА победил «Сибирь» (1:0 Б) и прервал серию из пяти поражений подряд.

«Я скажу так: важно не так, как команда будет идти по сезону, важно, в каком состоянии, как она будет готова к плей-офф. Потому что там другой накал, другие эмоции.

Поэтому важно будет подходить с холодной головой к плей-офф. Ну а в СКА такие мастера, что пять матчей подряд проигрывать это уже перебор», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин .