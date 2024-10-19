Тарасенко забил 2-й гол в сезоне в матче против «Нэшвилла»
Владимир Тарасенко забил 2-й гол в сезоне-2024/25.
Нападающий «Детройта» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
Напомним, Владимир Тарасенко перешел в «Ред Уингс» в межсезонье из «Флориды».
В 5 играх сезона на его счету теперь 2 (2+0) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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