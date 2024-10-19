Тарасенко забил 2-й гол в сезоне в матче против «Нэшвилла»

Владимир Тарасенко забил 2-й гол в сезоне-2024/25.

Нападающий «Детройта » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Напомним, Владимир Тарасенко перешел в «Ред Уингс» в межсезонье из «Флориды».

В 5 играх сезона на его счету теперь 2 (2+0) балла.