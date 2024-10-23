Тарасенко сделал 1-ю передачу за «Детройт» – на гол Кэйна в матче с «Айлендерс» (1:0). У Владимира 3 очка в 6 играх

Владимир Тарасенко сделал 1-ю передачу за «Детройт» в регулярках НХЛ.

Форвард «Ред Уингс» ассистировал Патрику Кэйну при победной шайбе в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс » (1:0).

В активе 32-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 6 играх в сезоне при полезности «+3».

Для 35-летнего американца гол стал первым в сезоне (и 472-м за карьеру в рамках регулярок). У него 3 (1+2) балла в 6 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Тарасенко (12:19, 0:49 – в большинстве, «+1») остался без бросков в створ или мимо. Он допустил 1 потерю шайбы.