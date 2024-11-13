Епанчинцев о 0:1 со СКА: «Настроем «Сибири» доволен, счет не отражает суть игры. Хоккейный бог видит все и нефарт в реализации, он вернет должок»
Клуб из Новосибирска потерпел поражение (0:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Наверное, счет на табло не отражает саму суть игры. Очень остался доволен всей командой, начиная от вратаря и заканчивая хорошей скамейкой, настроем. Очень много хороших действий сегодня было, кроме реализации.
Ребятам сказал сегодня после игры – когда все играют друг за друга, за себя и за того парня, хоккейный бог все видит, и тот нефарт, который есть в реализации, он вернет должок. Готовимся к следующей игре.
– Статус соперника помог мобилизоваться команде?
– И статус, и ситуация у нас непростая. Сегодня много полезных действий сделали все, за это надо держаться.
– Свой лучший матч сегодня провел Морозов?
– Согласен, хотя не люблю кого-то выделять.
– Ход матча не позволил выпустить Михалева?
– Тяжело войти молодому в такой ритм. Да, мы планировали выпустить его, в том числе на буллитах, но он холодный был. Да, наверное, надо было попробовать.
– Такие города, как Курган, Ангарск закаляют игроков. Каким вы увидели Михалева после возвращения?
– Хороший настрой. Общался с тренером «Зауралья», человек возмужал. Я знаю, что такое ВХЛ, там играть непросто. Много игроков в КХЛ, которые вышли оттуда. Надо доказывать там своей игрой. То, что он поднялся там из четвертого в первое звено — очень хороший показатель.
– Что с Беком?
– Бек травмирован, у него рецидив травмы, которая была до этого. Он восстанавливается до конца, уже есть улучшения, сегодня вышел уже на лед. Ждем его возвращения.
– Сегодня блестяще сыграл Костин. Ваше доверие мотивирует его?
– Будем надеяться, что да. У нас непростая ситуация, есть небольшие проблемы по здоровью у Красоткина, сегодня он номер один и своей игрой это доказал.
– Когда ждать Красоткина?
– Тяжелый вопрос, пока не могу ответить.
– С Мерфи все хорошо?
– Ну после повреждения же сыграл, все хорошо. Немного сбили дыхание, пришел в себя и продолжил матч.
– Пришлось ли находить какие-то дополнительные слова Андреоффу после его фантастического промаха?
– Пересматривал момент, там было тяжелее не забить, чем забить. Но ничего страшного, Энди идет по своему графику, свои 30 голов он наберет, как было в том году. Ждем, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий