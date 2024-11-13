«Сибирь» проиграла 8 из 9 последних матчей и 3 подряд. Команда Епанчинцева идет 8-й на Востоке
«Сибирь» дома уступила СКА (0:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 8-е поражение команды тренера Вадима Епанчинцева в 9 последних играх.
На данный момент «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока, набрав 23 очка после 24 игр.
В следующем матче, 15 ноября, команда примет московское «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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