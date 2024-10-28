Деанджело набрал 19 очков при полезности «плюс 18» в 13 матчах за СКА. Он уступает лишь Мерфи по результативности среди защитников

Энтони Деанджело набрал два очка в матче против «Сибири».

СКА переиграл соперника со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Защитник петербургской команды Энтони Деанджело сделал две результативные передачи в этом матче, нанес два броска по воротам и провел на льду 25:53 (2:14 – в большинстве).

В этом сезоне американский хоккеист набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 18» в 13 матчах регулярного чемпионата.

В КХЛ по показателю полезности он лидирует вместе с Александром Никишиным.

По результативности среди защитников Деанджело уступает только Тревору Мерфи (20 очков).