Деанджело набрал 19 очков при полезности «плюс 18» в 13 матчах за СКА. Он уступает лишь Мерфи по результативности среди защитников
Энтони Деанджело набрал два очка в матче против «Сибири».
СКА переиграл соперника со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Защитник петербургской команды Энтони Деанджело сделал две результативные передачи в этом матче, нанес два броска по воротам и провел на льду 25:53 (2:14 – в большинстве).
В этом сезоне американский хоккеист набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 18» в 13 матчах регулярного чемпионата.
В КХЛ по показателю полезности он лидирует вместе с Александром Никишиным.
По результативности среди защитников Деанджело уступает только Тревору Мерфи (20 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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