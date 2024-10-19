Епанчинцев о поражении «Сибири»: «Северсталь» не позволила многое сделать – они были быстрее. Бек восстанавливается, тренируется»
Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Северстали».
«Сибирь» уступила со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Потеряли игровой ритм, но это никак не оправдание.
Делали акцент на том, что соперник много играет в позиционной атаке и что угроза от «Северстали» будет исходить со среднего пятака. Два гола пропустили именно с этой позиции, не доработали.
– Почему не удалось перевернуть игру в третьем периоде?
– Пытались, но не хватило ритма. Да и соперник не позволял нам многое сделать. «Северсталь» была быстрее и не давала нам пространства для атаки сходу.
– Когда Тейлор Бэк вернется на лед?
– Он уже тренируется, восстанавливается. Поэтому ждем его в ближайшее время, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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