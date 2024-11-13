Макдэвид с 1+3, Улльмарк с шатаутом и Маркстрем с 34 сэйвами против «Флориды» – звезды дня в НХЛ
Коннор Макдэвид, Линус Улльмарк и Якоб Маркстрем – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Флоридой» (4:1).
Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, сыгравший на ноль против «Торонто» (3:0) при 27 сэйвах.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 4 (1+3) очками в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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