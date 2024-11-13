Макдэвид набрал 1+3 в матче с «Айлендерс». У него 7 очков в 2 последних играх и 999 за карьеру в НХЛ
Коннор Макдэвид набрал 1+3 с «Айлендерс».
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:3 ОТ). Его признали первой звездой встречи.
В активе 27-летнего канадца стало 17 (5+12) очков в 13 играх в текущем сезоне, в том числе 7 (2+5) баллов – в 2 последних матчах.
За карьеру в лиге в рамках регулярок на счету Макдэвида стало 999 (340+659) баллов в 658 играх.
Коннор приблизился к тому, чтобы занять 4-е место в списке игроков лиги, достигших отметки 1000 очков за наименьшее число матчей. В топ-3 входят Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости