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  • Макдэвид набрал 1+3 в матче с «Айлендерс». У него 7 очков в 2 последних играх и 999 за карьеру в НХЛ
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Макдэвид набрал 1+3 в матче с «Айлендерс». У него 7 очков в 2 последних играх и 999 за карьеру в НХЛ

Коннор Макдэвид набрал 1+3 с «Айлендерс».

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:3 ОТ). Его признали первой звездой встречи. 

В активе 27-летнего канадца стало 17 (5+12) очков в 13 играх в текущем сезоне, в том числе 7 (2+5) баллов – в 2 последних матчах. 

За карьеру в лиге в рамках регулярок на счету Макдэвида стало 999 (340+659) баллов в 658 играх.

Коннор приблизился к тому, чтобы занять 4-е место в списке игроков лиги, достигших отметки 1000 очков за наименьшее число матчей. В топ-3 входят Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoУэйн Гретцки
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